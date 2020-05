Topdrukte op strand Castricum aan Zee: "Als ik dit had geweten was ik niet gegaan"

CASTRICUM AAN ZEE - Het strand van Castricum aan Zee was vandaag afgeladen vol. "Je zou bijna denken dat er geen corona is als je hier naar het strand kijkt," aldus een van de strandhuisjes-eigenaren.

Vanwege het coronavirus wordt het nog steeds met klem afgeraden om naar het strand te komen. Toch sloegen strandgangers vandaag dat advies in de wind. Het parkeerdek aan de Zeeweg was, in tegenstelling tot Zandvoort en Bloemendaal, gewoon open. De parkeerplekken stonden vanmiddag zo goed als vol en ook richting het strand was het op de fiets een komen en gaan.

Drukker

Vanmiddag rond 16 uur lopen mensen enigszins verbaasd het strand op. Een meisje zegt tegen haar vriend: "Wow, moet je kijken hoe druk het is? Ik dacht niet dat het zó druk zou zijn." Een oudere vrouw zit met haar dochter en een vriendin op klapstoeltjes. "Het is veel drukker dan we dachten, hoewel we wel 1,5 meter afstand houden. Als ik dit had geweten was ik niet gegaan."

Strandhuisjes

De strandhuisjes waren vandaag sinds lange tijd weer open. Een eigenaar ligt in de zon en kijkt vol ongeloof naar de menigte op het strand: "Wij moeten aan strenge eisen voldoen, met looplijnen en geen gasten buiten de familie. Dan hebben de mensen het op het strand makkelijker. Het is zo druk, dit is echt bizar. We zijn wel erg blij weer in onze strandhuisjes te kunnen."

1,5 meter

Toch valt het onze NH Nieuws-verslaggever op dat hoewel het druk is op het strand, mensen wel degelijk 1,5 meter afstand proberen te houden. "De achtertuin heb je op een gegeven moment ook wel gezien," roept een jongen met ontbloot bovenlijf.