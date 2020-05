Veel getoeter in Haarlem-Oost: 60 truckers verrassen gehandicapte jongen

HAARLEM - Het was vanmiddag een flink herrie rond de Dr. Schaapmanstraat in Haarlem. 60 truckers reden met hun wagens langs het huis van een gehandicapte jongen. Normaal gesproken maakt de jongen foto's van voertuigen, maar dat is vanwege de coronacrisis al een lange tijd niet mogelijk.

Veel truckers kennen de vrachtwagenfan en besloten hem vandaag spontaan te verrassen. De wagens reden eerst langs zijn huis, waarna ze met zijn allen naar een parkeerterrein in Amsterdam reden. Hier bleef het niet bij, vertelt een van de truckers aan de telefoon: "Hij mocht ook nog foto's maken, van onze wagens. Natuurlijk wel op afstand."

Binnen blijven

"We wilden hem heel graag verrassen, hij heeft de ziekte van Duchenne en moet op dit moment veel binnen blijven." De jongen is groot fan van voertuigen en maakt daar veel foto's van: "Hij maakt graag foto's van politieauto's en de brandweer, corona goeit nu roet in het eten."

De jongen kwam volgens de chauffeur verrast naar buiten: "We hebben hem de dag van zijn leven bezorgd."

Het was volgens de trucker niet moeilijk om 60 trucks bij elkaar te krijgen: "We gooiden het in de groep en bijna iedereen is gekomen."