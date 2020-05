Buurthuis brandt af in Haarlem: "Ik ben een kind verloren"

HAARLEM - Iedereen in Haarlem-Noord is er wel een keer binnen geweest. Helaas vatte het buurthuis aan de Mercuriusstraat vannacht vlam. Het pand had een rieten dak, dat helemaal uitgebrand is.

Buurtbewoners zijn flink geschrokken van de brand afgelopen nacht. Beheerder van het buurthuis, Gé Metzelaar voelt zich diep triest: "Ik ben een kind verloren." Hij beheert het pand al 22 jaar. "Als je het vanaf het begin af aan hebt opgebouwd en je ziet dan dit, dat doet iets met je."

Het gebouw werd gebruikt voor "algemeen gebruik", vertelt Gré, "Je kunt het huren voor een verjaardag, voor vergaderingen, voor lezingen. Het is eigenlijk bestemd voor de buurt."

Zwart geblakerd

Vrijwilliger Christine Groothuis staat vol verbazing te kijken: "Het ziet er nu gruwelijker uit dan vannacht. Het dak is eraf en het is allemaal zwart geblakerd, heel triest."

Volgens Ids Miedema, voorzitter van Stichting Posthuis, is iedereen in Haarlem-Noord wel eens binnen geweest in het buurthuis. Hij vindt de situatie heel onwerkelijk: "Tranen staan in de ogen."

De brand brak rond 1.00 uur vannacht uit en was rond 3.00 uur brandmeester. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.