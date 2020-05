Drukte op Noord-Hollandse stranden, afstand houden soms moeilijk

In Egmond aan Zee lieten de mensen zich vandaag niet tegenhouden. Sommigen namen zelfs een duik in zee.

Eerder vandaag riep de NS op om niet met de trein naar Zandvoort te gaan, ondanks deze oproep was het toch druk in de treinen. Het perron op Amsterdam Centraal werd tijdelijk afgesloten en dagjesmensen werd gevraagd de trein te verlaten.

De gemeente Zandvoort laat weten dat de drukte op dit moment nog beheersbaar is en pas actie gaat ondernemen als de drukte toeneemt.

Een reiziger laat weten dat ze door de drukte plaats mochten nemen in de eerste klas: "We stonden soms wel in een kluitje, ongeveer op een meter."

