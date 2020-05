Zo ziet de Huizer Havendag eruit van achter je computer

Zo kwamen ze op het idee om een interactieve digitale Huizer Havendag neer te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Iedere vereniging kon filmpjes of foto's insturen om ze alsnog te laten zien wat ze allemaal doen. "En daar is de afgelopen 24/7 hard gewerkt om het op een rijtje te zetten. Om hiermee de mensen toch deelgenoot te maken, de band vast te houden die er is en toch te laten zien wat we volgend jaar weer gaan beloven."

Door het coronavirus kan ook dit evenement niet doorgaan. Een enorme aderlating voor de organisatie die hier veel uren aan voorbereiding in hebben zitten. Ze konden het daarom ook niet over hun hart verkrijgen om alles af te blazen. "Je voelt je toch heel schuldig, ook al kan je er niets aan doen, naar die 200 vrijwilligers en 50 partijen die allemaal heel enthousiast mee zouden doen. Ze hebben zo veel voorbereid en dat kunnen ze niet aan de mensen laten zien", vertelt de voorzitter.

"Daar staan we dan, met een lege kade en een leeg parkeerterrein. Met het fantastische weer op deze dag, soort opening van het vaarseizoen. Maar helaas. Een groot Chinees cadeau waardoor het niet is doorgegaan", zucht organisator Emile van Waegeningh.

Geen slaap

Degene die de eer had om al dat materiaal te verwerken, was Elbert Aarssen. "Hier zitten heel veel uren werk in. Je krijgt van iedereen heel veel materiaal: foto's en filmpjes. En dat moet je allemaal aan elkaar plakken", vertelt hij. Maar hij is blij met het resultaat en hoopt dat de clubs voor wie hij het heeft gemaakt ook blij zijn. En of die nog geslapen heeft afgelopen dagen? "Wat is dat slaap? Geen tijd voor gehad, gaan we morgen weer doen", reageert hij lachend.

Op deze manier kan iedereen toch een beetje genieten van de havendag en kunnen de verenigingen zich presenteren. Natuurlijk is het geen mooi alternatief, geeft de organisatie toe. "Maar het is wel iets waartoe we ons verplicht voelen wegens al het enthousiasme van iedereen. Het mooiste was natuurlijk geweest als we nu naar buiten konden en het echt hadden kunnen beleven. Wat je natuurlijk mist is de geur, de sfeer en geluid op de achtergrond en de zon."