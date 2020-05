IJmond Zelfgemaakte mondkapjes vliegen de deur uit bij kledingreparateur in Uitgeest

UITGEEST - Sinds het uitbreken van de coronacrisis was erg het rustig in de stomerij en kledingreparatie in Uitgeest. Maar inmiddels is juist het tegenovergestelde het geval. Eigenaar Kasim Colak besloot namelijk mondkapjes te gaan maken en de verkoop daarvan loopt als een trein.

NH Nieuws

"Het is heel druk sinds ik ze ben gaan verkopen", zegt Kasim over te toeloop. "Ik heb twee maanden terug al heel veel mondkapjes gemaakt en die zijn allemaal verkocht. Nu werk ik op bestelling." Daar waar de meeste mondkapjes slechts geschikt zijn voor eenmalig gebruik, is dat bij de mondkapjes van Kasim anders. "Ik gebruik honderd procent katoen en daardoor kan je het op negentig graden wassen. Op dit moment is katoen het meest geschikte materiaal voor mondkapjes."

Quote "Katoen is heel duur geworden, de prijs is de afgelopen tijd bijna verdubbeld. En voor elastiek geldt hetzelfde." Kasim Colak

Het maken van de mondkapjes is een tijdrovende klus. Desondanks kan Kasim ze nog tegen een relatief lage prijs aanbieden omdat hij gebruik maakt van zijn eigen voorraad katoen. Maar dat zou binnenkort wel eens anders kunnen zijn. "Katoen is heel duur geworden, de prijs is de afgelopen tijd bijna verdubbeld. En voor elastiek geldt hetzelfde. Vandaag is de laatste dag dat ik mijn eigen voorraad kan gebruiken maar volgende week moet ik gaan kijken of ik nog aan meer katoen kan komen."

NH Nieuws

De verkoop van de mondkapjes verloopt dus uitstekend. Is het een manier van overleven, of misschien wel een gat in de markt? "Het is allebei. Een gat in de markt is het ook. Maar we maken geen misbruik van de prijzen. Die houden we heel laag en daardoor kan iedereen er een kopen. Onze kledingreparatie gaat ook gewoon door en dat is het belangrijkste voor ons."