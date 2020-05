Drukte in treinen naar Zandvoort: "Dit was geen slimme zet"

Een naar het strand reizend gezin mocht door de drukte plaatsnemen in de eerste klas. "Je staat uiteindelijk toch wel op een kluitje bij elkaar. Maar er was toch nog wel een meter afstand." Toch baalde het gezin een beetje, in de trein zeiden ze tegen elkaar: "Dit is toch geen slimme zet."

Vanmorgen riep de NS op om vooral niet de trein te pakken. Toen zei een woordvoerder: "Er zijn nog geen treinen stilgezet maar we zien dat het aantal reizigers snel groeit. We maken ons echt zorgen dat het straks te druk wordt."

Afgezet

Gedurende de dag werd er niet veel gehoor aan de oproep is gegeven. Een trein kon vanmiddag niet vanaf Amsterdam Centraal vertrekken, omdat het te druk was. De NS heeft de dagjesmensen in de trein gevraagd te vertrekken.

Het perron is naar aanleiding daarvan afgezet zodat alleen het aantal mensen dat in de trein past, ook daadwerkelijk plaats kan nemen. "We willen voorkomen dat er veel te veel mensen op het perron komen, en ook dat de treinen te vol worden. Maar ook willen we mensen ontmoedigen die misschien nog naar Zandvoort willen", aldus de woordvoerder.

Reactie gemeente

De gemeente Zandvoort merkt ook dat het drukker is maar benadrukt dat het vooralsnog beheersbaar is. "Op het strand en in het centrum zijn meer mensen maar het is niet zodanig druk dat er opgetreden hoeft te worden", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

"We houden de boel in de gaten en als het te druk wordt, zullen we daar op inspelen."

Zie hieronder de webcam gericht op het strand en de boulevard: