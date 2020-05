Neres: "Moeilijkste maanden in mijn carrière als voetballer"

AMSTERDAM - Voor David Neres waren de afgelopen maanden de 'moeilijkste maanden in zijn carrière als voetballer'. De Braziliaanse aanvaller raakte op 5 november in het Champions League-duel met Chelsea (4-4) geblesseerd aan zijn knie en speelde sindsdien geen wedstrijd meer.

"In eerste instantie leek het een hele simpele blessure, maar gedurende mijn herstel werd het steeds ingewikkelder en traden er complicaties op", vertelt Neres, die tijdens de winterstop dicht bij een rentree leek. Een terugval volgde. "Dat maakte mijn herstel ook zo moeilijk. Ik trainde onwijs hard en deed er alles aan om terug te keren, maar ik boekte geen progressie."

Neres (23) vond het moeilijk om niet mee te kunnen doen aan de wedstrijden van de Amsterdammers. "Elke speler wil spelen", zegt hij daarover. "Voor mij was dat niet mogelijk en daarom kon ik soms ook niet mezelf zijn." Of hij aan het begin van het volgende seizoen weer terug is? "Ik hoop het. Ik kan nu rustig mijn knie 'optrainen'. Ik heb enorm veel krachttraining gedaan en dat heeft geholpen. Ik hoop het volgend seizoen weer goed te gaan doen voor de ploeg."