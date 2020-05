Taart en zingen vanuit de auto: Jorren (21) en vriendin Maud (22) verrast met verjaardags drive-in

"Hartstikke leuk, dit had ik zeker niet verwacht!", zegt Jorren enthousiast. In het geheim komen zo'n tachtig vrienden, familie en bekenden met versierde auto's -toeterend en wel- het parkeerterrein op.

"Omdat ze allebei bijna tegelijkertijd jarig zijn, geven we om het jaar een feest in een grote tent in de tuin. Dat zou dit jaar weer gebeuren, maar dat gaat natuurlijk niet", legt Petra Grooteman, de moeder van Jorren uit. "Ik ben van beroep activiteitenbegeleidster en ik dacht: hoe kunnen we er wel een leuk feestje van maken?"

Gebak van 'serveerhand'

Om het feest te organiseren, mogen ze gebruik maken van de parkeerplaats van hun buren. Petra: "Wij versieren het terrein en we hebben gebakjes besteld met een foto erop van Jorren en Maud. Met een 'serveerhand' geven we iedereen een gebakje in de auto en dan vragen we ze op te stellen op de parkeerplaats. Ik heb een grote megafoon waarmee ik instructies geef en dan zingen we met zijn alleen 'lang zullen ze leven."

Hoewel Jorren en Maud er volgens hun moeders niet van houden om in the picture te staan, zijn ze door deze show toch echt overrompeld. Jorren: "Sprakeloos, zoveel mensen! Dat had ik echt niet verwacht. Nu gaan we lekker proosten!"