Arrestant bespuugt politieagenten en zegt corona te hebben

De man was die ochtend aangehouden, omdat hij een politieagent had mishandeld. Hij moest mee naar het politiebureau om daar geïdentificeerd te worden middels de identificatiezuil. Tijdens deze procedure begon hij te spugen en te roepen dat hij corona had.



De drie agenten lieten het er niet bij zitten en deden gelijk aangifte. Daarop kon op last van de rechter-commissaris gelijk een test worden afgenomen bij de verdachte om te checken of de man ook echt corona heeft.



Totdat de uitslag bekend is, zitten de getroffen agenten nog in onzekerheid. Voor een van de agenten heeft het grote consequenties, omdat zijn vrouw zwanger is. Hij moet nu afstand houden van zijn partner.





De verdachte is inmiddels opgenomen in een psychiatrisch kliniek.