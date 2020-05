Hulpgroep Hilversum overweldigd door succes: "Ik hoop het vanaf nu weer wat rustiger wordt"

HILVERSUM - Boodschappen, kleding en zelfs een broodbakmachine. Je kunt het zo gek niet bedenken of de Hulpgroep Hilversum regelt het. En iedereen wil helpen. "Na drie dagen was mijn huiskamer vol, zoveel spullen kregen we aangeboden."

Voor Karin Stuivenberg is het inmiddels een fulltime baan, het runnen van de Hulpgroep Hilversum. "Ik had niet gedacht dat het zo groot zou worden," vertelt ze. De Facebookgroep kreeg in korte tijd ruim 1400 leden. "Mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp aanbieden, brengen we bij elkaar." Karin kwam in actie om iets te doen voor coronagedupeerden. "Denk aan Hilversummers die opeens hun baan kwijt zijn of in quarantaine zitten en niet zelf de boodschappen meer kunnen doen." Ze komt schrijnende gevallen tegen. "Mensen die van 30 euro per week te moeten leven of die al weken alleen nog maar brood met suiker eten. Onvoorstelbaar."

NH Nieuws

Het blijkt soms lastig om mensen in nood te bereiken. "De schaamte is groot, maar inmiddels weet men ons te vinden," vertelt Karin. Ze bezorgen wekelijks boodschappen bij zo'n vijftien tot twintig gezinnen. "Daar hoeven ze niet voor te betalen, we krijgen alle spullen gedoneerd van winkels en particulieren." Karin runt de hulpgroep inmiddels vanuit het wijkcentrum bij haar om de hoek en krijgt volop hulp bij het bezorgen. "Wij halen de donaties op en brengen op vrijdag alle voedselpaketten naar de gezinnen die het nodig hebben," vertelt vrijwilliger Michael Westra. Werkloos Hij maakt het rondje samen met Gjalt Hoogeveen. "Ik zit tijdelijk zonder werk door de corona-crisis, maar stilzitten kan in niet. Toen zag ik dit voorbij komen en het is geweldig om al die blije gezichten te zien bij het bezorgen," vertelt hij. Zoals bijvoorbeeld bij Arno Roks. Hij krijgt vandaag zelfs een broodbakmachine geleverd bij de boodschappen. "We hebben net te horen gekregen dat mijn dochtertje een glutenallergie heeft en willen nu graag ons eigen brood bakken. De Hulpgroep Hilversum heeft direct een tweedehands machine op de kop getikt voor ons. Geweldig."

Quote "Vraag gewoon om hulp, je hoeft je nergens voor te schamen!" Arno Koks

Arno belandde door omstandigheden in de schulden en zijn vrouw zit nu ook nog eens zonder werk door de coronacrisis. Ze kunnen de extra boodschappen dan ook goed gebruiken." In de video hieronder roept hij anderen in nood op om zich gewoon te melden. "Je hoeft je echt nergens voor te schamen!"

NH Nieuws

Karin had nooit verwacht dat de groep zo'n succes zou worden. "Vóór corona vond ik de wereld hard en egoïstisch maar deze tijd maakt het beste in mensen los. Dat is bijzonder om te zien." Toch hoopt ze dat het binnenkort weer wat rustiger wordt. "Ik was blij met de persconferentie van afgelopen week. Kappers en kroegbazen kunnen weer aan de slag. Hopelijk is onze hulp daardoor over een tijdje minder hard nodig."