Miljoenen jaren oude vulkaan ontdekt in Noordzee op 100 kilometer van Texel

In de Noordzee is een nieuwe vulkaan ontdekt. Het gaat om een 150 miljoen jaar oud uitgedoofd exemplaar. Het gevaarte ligt op 100 kilometer ten noordwesten van Texel en is per toeval ontdekt .

De ontdekking werd gedaan toen geologische gevens van de Noordzee opnieuw werden geanalyseerd. TNO deed dit in opdracht van olie- en gasbedrijven, die op dit moment nog speuren naar aardgas in de bodem van de Noordzee, zo schrijft de NOS .

"Door geluidsgolven de bodem in te sturen, maakt de weerkaatsing op grondlagen het mogelijk om de ondergrond in kaart te brengen. Door een nabijgelegen boring, die in de jaren tachtig werd gedaan om te zoeken naar olie en gas, zijn vulkanische gesteenten gevonden. Omdat er ook nog een afwijking in het aardmagnetisch veld was, is geconcludeerd dat het hier om een vulkaan moet gaan", vertelt Michiel van der Meulen van de Geologische Dienst Nederland.

Nooit meer actief

De onderzoekers sluiten overigens uit dat de Mulciber opnieuw actief kan worden. "De omstandigheden die toen tot de vorming van de vulkaan leidden, zijn er eenvoudigweg niet meer."

Het is overigens niet de eerste vulkaan die op Nederlands grondgebied is ontdekt. Vijftig jaar geleden werd de eerste gevonden in de Waddenzee.