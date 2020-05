Familie valt politie aan tijdens aanhouding in Amsterdam-West

Op beelden van buurtbewoners is te zien dat er veel agenten te hulp schoten. "Ik telde zeker zestien politieauto's", zegt een bewoner van de straat tegen AT5.

Een woordvoerder van de politie zegt dat agenten een verdachte in een afpersingsonderzoek kwamen oppakken in de straat. "Daar bemoeiden allerlei familieleden zich mee, waardoor het ook een 'assistentie collega' wordt." Dat is een signaal voor agenten in nood, alle agenten die in de buurt zijn komen dan helpen.

De eerste verdachte kon alsnog opgepakt worden. De agenten die kwamen helpen hebben een tweede verdachte opgepakt, hij had de agente verwond en is aangehouden vanwege het belemmeren van een aanhouding.

Eerder vanavond werd het signaal 'assistentie collega' ook gegeven. Dat was in de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost, waar een grote hoeveelheid omstanders zich verzamelde nadat er een steekpartij had plaatsgevonden.