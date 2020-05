Eekhoorntjes steeds vaker gezien in Schoorl, boswachters vragen hulp bij tellen

SCHOORL - Er worden steeds vaker eekhoorntjes gezien in de Schoorlse duinen. Maar recente tellingen zijn er niet meer gedaan, om iets te kunnen zeggen over de stand van de eekhoorn. Daarom vragen boswachters aan bezoekers van de Schoorlse duinen om als ze de harige beestjes spotten, dat door te geven.

Vier jonge rode eekhoorns verrasten Peter Bootsman uit Alkmaar tijdens het wandelen in de Schoorlse duinen. Hij filmde de beestjes die totaal geen angst leken te hebben. "Ze lopen gewoon om m'n voeten heen", zegt hij in het filmpje. "Normaal gedrag", verklaart boswachter Patricia van Lieshout. "Jonge eekhoorns zijn nog heel bleu, die kennen nog geen angst."

Het lijkt namelijk goed te gaan met de rode eekhoorn in Schoorl, maar echt met zekerheid is dat niet te zeggen omdat de tellingen niet up-to-date zijn. Mocht je een eekhoorn spotten dan kan je dat doorgeven op waarneming.nl of telmee.nl. Dit geldt overigens voor elke eekhoorn, niet alleen in Schoorl.

Beheerder Staatsbosbeheer benadrukt dat ook in de Schoorlse duinen nog altijd de coronamaatregelen gelden. Dus kom op rustige momenten buiten het weekend, blijf op de paden, houd afstand van elkaar en keer om bij drukte.