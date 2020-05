Kaartenregen voor 100-jarige oma Corrie uit Den Helder

DEN HELDER - "Niet drinken, niet roken en niet vechten." Dat is volgens Corrie de Longte-Buurmeester uit Den Helder het recept om oud te worden. Ze kan het weten, want ze bereikte vandaag de respectabele leeftijd van 100 jaar.

Hoewel de burgemeester vanwege het coronavirus niet bij Corrie op bezoek kon komen, kreeg ze wel een mooie bos bloemen. En dankzij haar kleindochter Myranda werd ze overspoeld met verjaardagspost, zo is te zien in een item van onze partner Regio Noordkop.

