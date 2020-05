Auto belandt in sloot in Aalsmeer, bestuurder na vluchtpoging gepakt

AALSMEER - Een automobilist is vanavond op de Hortensialaan in Aalsmeer van de weg geraakt en het water ingereden. De bestuurder kroop na het ongeluk uit het wrak en maakte zich uit de voeten.

Waarom de auto van de weg raakte, is niet bekend, al laten getuigen weten dat de bestuurder 'als een gek' zou hebben gereden. Voordat de auto in het water belandde, ramde de auto een jonge boom, die door de klap omverging.

Omdat de bestuurder niet werd aangetroffen bij het wrak heeft de politie in omgeving van het ongeluk met een helikopter gezocht. Een woordvoerder bevestigt dat de bestuurder korte tijd later aan de Anjerhof is aangehouden. Het gaat om een jongeman. Mogelijk was hij onder invloed, laat de woordvoerder weten.