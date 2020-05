Voetballen zonder publiek, ODIN '59 wil er vooralsnog niet aan denken

HEEMSKERK - Als in het najaar de voetbalcompetities worden hervat, is dat waarschijnlijk zonder publiek. De tweede- en derdedivisieclubs in de bollenstreek zijn duidelijk: dan wordt er niet gevoetbald. ODIN '59 uit Heemskerk is iets genuanceerder in haar uitspraken.

Ook in Heemskerk willen ze het liefst de nieuwe competitie starten met publiek, ODIN '59 hakt de knoop nu nog niet door. "Het is pas in september, dus het is nog wel eventjes weg."

Kantine-inkomsten

Voorzitter Jacinta Lieuwes erkent dat het spelen zonder publiek wezenlijk anders is: "De sfeer is weg, kantine-inkomsten zijn weg, er is geen beleving. Je hebt toch aanmoedigingen nodig, supporters kunnen soms wel een dertiende speler zijn en die mis je dan toch."

Ook financieel hakt het erin als er geen publiek welkom is bij de wedstrijden van het eerste team. De gemiddeld 400 toeschouwers zorgen niet alleen voor inkomsten uit kaartverkoop maar ook voor kantineomzet. De kantine-inkomsten zijn ruim een derde van de begroting van de club, dus dat is een groot gemis.

Groeiend ledenaantal

ODIN '59 maakt zich nog geen zorgen over de financiële situatie. De sponsoren blijven de club vooralsnog trouw en zelfs het ledenaantal groeit gedurende crisis. De voorzitter maakt zich nog niet direct zorgen: "We moeten afwachten wat het werkelijke effect zal zijn, we zijn pas een paar maanden onderweg. We moeten zien wat de consequenties op langere termijn zullen zijn."

De club heeft diverse scenario's liggen om de crisis te overleven, zowel met als zonder publiek langs de lijn. "Het gaat natuurlijk om de beleving, om de trainingen en om het sociale karakter van de club." aldus de voorzitter. Op dit moment geniet ze vooral van de jeugdspelers, die sinds vorige week weer welkom zijn op het complex: "Als ik zie hoeveel plezier die hebben daar kan ik echt van genieten."