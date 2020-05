Voetballen zonder publiek, deze Noord-Hollandse amateurclubs zien dat niet zitten 

AMSTERDAM/HAARLEM/HEEMSKERK - De voorzitter van Katwijk gooide vrijdagochtend een grote steen in de vijver bij Omroep West : voetballen zonder publiek na 1 september is wat hem betreft geen optie. NH Sport maakte een rondje langs de velden en peilde de meningen bij tweede divisionisten AFC en Koninklijke HFC en derde divisionist ODIN '59: voetballen zonder publiek, is dat een optie?

AFC

Ad Westerhof, voorzitter van AFC, staat er iets genuanceerder tegenover. “Om niet te spelen, dat gaat te ver”, zegt hij. “Je kunt ook zonder publiek spelen. Best vervelend, maar je kunt er opnames van maken. We hebben best veel publiek hier, maar boven de 1500 komen we zelden. Zij hebben 4 a 5000 man, dat hebben we helemaal niet. We hebben wel een competitie met al die teams, dus als zij niet meedoen is dat wel een dingetje.”

Geen publiek langs de lijn betekent ook geen kantine-inkomsten voor de club. “Een drama”, aldus Westerhof. “Je hebt dan geen inkomsten meer. We hebben een nieuw clubhuis, dat willen we goed gebruiken, dat kan dan niet. Maar het alternatief om helemaal niet meer voetballen: ik denk niet dat dat gaat gebeuren.”

Koninklijke HFC

De voorzitter van Koninklijke HFC, Dirk Jan Rutgers, heeft al verschillende plannen klaarliggen voor verschillende scenario’s. Hij denkt dat er vanaf 1 september minimaal 100 man langs de lijn kunnen staan. “Je moet gaan denken aan maatregelen als alleen thuispubliek toelaten, dat soort dingen. Ik ga er wel vanuit dat er wat rek in zit.” Hij ziet voetballen zonder publiek niet gauw gebeuren: “Dat is toch een beetje als Zuid-Limburg zonder vlaai.” Hij denkt dat de tweede divisieploegen er wel uit gaan komen. “De profclubs hebben geen goed voorbeeld gegeven, dat was een wanvertoning. Dat gaat ons niet overkomen.”

ODIN ‘59

“September is nog ver”, zegt ODIN ‘59-voorzitter Jacinta Lieuwes. “Maar voetballen zonder publiek: het hele karakter van onze vereniging zou dan een beetje vermorzeld worden. Er komen gemiddeld 400 man bij onze wedstrijden. We hebben het nog niet doorgerekend, maar dat wordt wel een aderlating.”