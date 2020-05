Jinte en haar zusje maken 500 kaarten voor ouderen in verzorgingshuizen

Vrolijke kaarten

De zussen wilden vrolijke en gekleurde kaarten maken. En dat is gelukt: "Op de kaarten staan bijvoorbeeld origami gevouwen vlindertjes en tulpen", vertelt Jinte, "De rondjes op de kaarten hebben we gemaakt met verf en een dop van de zonnebrand." Op iedere kaart hebben de meiden 'we denken aan u' geschreven.

De eerste 250 kaarten zijn uitgedeeld in verzorgingstehuis Amaris voor Anker in Huizen, de andere kaarten worden begin volgende week verdeeld over twee tehuizen in Laren. De eerste reacties op de kaarten heeft Jinte al binnen: "Vanmiddag belde er een mevrouw op om te zeggen ze heel blij is met de kaart, dat doet mij zeker iets. Daar doe ik het voor."

Omi is ondertussen, tot opluchting van de familie, enorm opgeknapt: "Ze is 97 en heeft het overleefd, dat is heel bijzonder."