Amsterdammers aangehouden voor grootschalige 'corona-phishing'

De verdachten zouden een groot aantal willekeurige mensen een e-mail hebben gestuurd die afkomstig leek van ING. De ontvangers van het bericht lazen dat hun bankpas moest worden vervangen, maar dat het vanwege de coronacrisis niet mogelijk was daarvoor naar een van de bankgebouwen te komen. Om het online te regelen, werd hen geadviseerd op een link te klikken, waarna ze op een (nagemaakte) website hun gegevens moesten invoeren.

Vervolgens belden de criminelen met hun slachtoffers. In die gesprekken deden ze zich voor als ING-medewerkers en vroegen nogmaals begrip voor de beperkingen vanwege de corona-uitbraak en legden de nieuwe werkwijze uit. Op die manier bemachtigden ze inlognamen en wachtwoorden, waarna ze als een speer de betreffende rekening plunderden.

Meer dan 200 gedupeerden

In totaal zijn er bij ING 22 meldingen binnengekomen, schrijft de politie. De recherche vermoedt echter dat er meer dan 200 mensen op deze wijze zijn gedupeerd. Voor één van hen bedraagt de schade inmiddels meer dan 20.000 euro.

De verdachten werden aangehouden in een hotelkamer in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij zijn meerdere telefoons en laptops in beslag genomen. Ook bij latere doorzoeking van een woning in Amsterdam heeft de politie spullen in beslag genomen. De politie vermoedt daarmee voldoende aanknopingspunten te hebben om alle gedupeerden te achterhalen.

De twee verdachten zitten vast en horen maandag of hun voorarrest al dan niet wordt verlengd. De politie sluit niet uit dat er in deze zaak meer aanhoudingen volgen.