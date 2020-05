Haarlems verzorgingshuis experimenteert: komende week half uur bezoek voor 15 bewoners

Het verzorgingshuis meldt op haar site dat de GGD na een bezoek eergisteren 'zeer tevreden' was met de mate waarin voorzorgsmaatregelen worden getroffen en richtlijnen worden nageleefd. Omdat ook alle andere betrokken partijen positief zijn over de gang van zaken aan de Leonard Springerlaan, is besloten de bezoekregeling vanaf maandag te versoepelen.

Die versoepeling houdt in dat aanvankelijk tussen de 12 en 18 bewoners een half uur één mantelzorger mogen ontvangen. "We hebben hiervoor een speciale bezoekersruimte ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM en GGD", aldus bestuurder Carolien Koning in een persbericht.

'Ongelofelijke opgave'

Het Reinaldahuis is een van de eerste verzorgingshuizen die gaat experimenteren met een soepelere bezoekregeling. "We lopen wellicht hiermee iets vooruit, maar we hebben onze organisatie ook een week eerder gesloten dan het merendeel in Nederland", aldus Koning.

"We willen via deze manier de mensen weer iets dichter bij elkaar brengen, want het is een ongelooflijke opgave voor onze bewoners om elkaars dierbaren zolang niet te kunnen zien, spreken, ruiken."

Als het experiment slaagt, hoopt de zorggroep vanaf 20 mei iedere bewoner toe te staan dagelijks een halfuur bezoek te ontvangen. In die week zal er naast het gebouw ook een zogenoemde quarantainer worden geplaatst, zodat bewoners ook daar veilig bezoek kunnen ontvangen.