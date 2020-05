Eigenaren mogen strandhuisjes in Castricum weer betreden

Verhuurder Richard Groot mag ook eindelijk zijn huisjes weer verhuren. "Ik ben heel blij dat we sinds vandaag weer in de strandhuisjes mogen, al is er wel een protocol verspreid door de gemeente. Dat er tegelijkertijd maar vijftig procent van de huisjes gebruikt mag worden, blijkt niet te kloppen, aldus de BUCH-woordvoerder. "Als de huisjesgebruikers hun verantwoordelijkheid nemen bij het afstand houden, dan mag er verder veel."

Eigen verantwoordelijkheid

De woordvoerder benadrukt dat je vooral niet met zijn twintigen in of voor een huisje moet gaan zitten of 's avonds gaan barbecueën met vijftig man. "Als je gewoon met je gezinsleden een colaatje drinkt voor de voordeur, is dat helemaal oké. Maar houd anderhalvemeter afstand tot je buren. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid.