Waarom op het Kopje van Bloemendaal vandaag de Canadese vlag wappert

BLOEMENDAAL - Vanmorgen bij zonsopkomst is op het Kopje van Bloemendaal de Canadese vlag gehesen. Het is een initatief van een groepje Bloemendalers, onder wie Jan de Jong, om de Canadese bevrijders van Bloemendaal en Nederland te eren. "Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat Bloemendaal is bevrijd door de Canadezen en zij hebben een ongelofelijk groot offer gebracht", aldus Jan de Jong.

Als zoon van de Bloemendaalse verzetsstrijder Cees de Jong, is hij betrokken geweest bij 75 jaar herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zo diende hij het boek 'Verzet in Boemendaal' - over zijn vader en vrienden in het Bloemendaalse verzet - bij de gemeente in om te laten publiceren.

Ook de historische Nederlandse vlag, die als laatste verzetsdaad 75 jaar geleden op het gemeentehuis werd gehesen en door de familie van Jan tijdens de oorlog bewaard was, werd op 4 mei halfstok gehesen op het kopje van Bloemendaal. "Bij het hijsen van de historische vlag 's ochtends voor zessen waren er toch een aantal mensen gekomen en bij het inhalen van de vlag waren er meer dan twintig mensen. Dat geeft toch aan dat dit leeft. Een vlag staat symbool."

Canadese vlag

Om de periode rondom 75 jaar herdenking af te sluiten heeft Jan met een aantal anderen geopperd om de Canadese vlag te hijsen. "Er zijn 5.712 Canadezen gesneuveld bij de bevrijding in Nederland. Ze zijn destijds helemaal vanaf Sicilië naar Nederland gekomen en ook naar Bloemendaal. Na de oorlog hebben Bloemendalers ook nog contact met hen gehad en zijn ze ook nog hier geweest. Om alle Canadese slachtoffers en hun collega's die de oorlog hebben overleefd te eren, hebben we de Canadese vlag gehesen."

Vanavond met zonsondergang wordt de vlag weer naar beneden gehaald.