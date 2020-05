Creatief tijdens coronacrisis: "Kom picknicken, we koken de kas leeg"

De kas van Saskia en Han Lammers staat vol minigroenten, maar ook met viooltjes, primula's, begonia's. Je zou het misschien niet zeggen, maar al die bloemen zijn eetbaar. "We leveren normaal aan zo'n 350 restauarants in binnen- en buitenland, maar sinds de coronacrisis ligt dat helemaal stil. We hebben nu een overschot aan eetbare bloemen.

Picknick

Om het overschot weg te werken, houdt Lammers dit weekeinde een 'drive thru-restaurant'. Op het erf komen foodtrucks te staan waar bekende chefs gerechten maken met de producten van onder meer de groenten en bloemen van het bedrijf. "We koken de kas leeg," lacht Han. "Je rijdt ons erf op, blijft in de auto, bestelt, betaalt en je kunt picknicken."

Creatief

De maatregelen tijdens de coronacrisis komen hard aan, maar maken de ondernemer ook creatief. "We moeten toch wat. Deze week zijn we gered en kunnen we een groot deel verwerken in de picknick gerechten die we gaan verkopen. Maar over twee weken moeten we misschien weer iets anders bedenken."