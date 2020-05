Kabinet trekt portemonnee vooralsnog niet voor betaald voetbal

De KNVB becijferde de schade door de coronacrisis vorige maand op 300 tot 400 miljoen euro en vroeg de overheid in een brief om steun. "Ik wacht de plannen van de KNVB af", zei Van Rijn vrijdag. Hij sluit een helpende hand van de overheid niet uit, maar "laten we eerst maar eens over plannen praten."

Premier Mark Rutte antwoordde in zijn wekelijkse persconferentie bondig op de vraag of de overheid zomaar honderden miljoenen voor de KNVB wil uittrekken. "Nee, natuurlijk niet!", zei hij lachend en met overslaande stem.