Noord-Hollandse horecaondernemers hopen op medewerking van gemeenten vanaf 1 juni

NOORD-HOLLAND – Horecaondernemers hopen dat gemeenten verzachtende maatregelen treffen als zij vanaf 1 juni weer beperkt open mogen. Vooral de wens om terrassen te mogen uitbreiden buiten de normale grenzen wordt breed gedragen. Voor veel ondernemers wordt het een hele klus om het hoofd boven water te houden binnen de 1,5 meter economie. Dit vertellen eigenaren van verschillende eet- en drinkgelegenheden tegen NH Nieuws.

Rene Streefkerk, eigenaar van Grand Café Balu uit Castricum vertelt: “Wij gaan het terras opzetten naar de 1,5 meter richtlijnen. Dat betekent tafels voor twee personen, in plaats van vier. Ik zit met twee collega-ondernemers op het plein, samen hebben we overlegd en de verantwoordelijke wethouder gevraagd of we het hele plein mogen gebruiken tijdens de coronaperiode. Daarna willen we weer terug naar onze normale terrasgrootte." Het is nu aan Rene en zijn collega's op het plein om een plan van aanpak te maken voor de beoogde terrasuitbreiding, en deze in te dienen bij de gemeente. Hij moet nog maar zien of de plannen uiteindelijk worden geaccepteerd. “De betrokken wethouder en burgemeester zijn niet on-welwillend, maar er zijn erg veel verschillende spelregels waar ze aan moeten voldoen. De gemeenteraad moet het bijvoorbeeld ook toestaan." Rene verbaast zich over de manier waarop de 1,5 meter maatregel nu wordt beschreven. “Het vreemde is dat een stelletje hand in hand mag lopen, maar zodra zij op het terras komen 1,5 meter uit elkaar moeten zitten. Het zou zo moeten zijn dat mensen die samen een huishouden vormen gewoon bij elkaar mogen zitten." Onzekerheid De Koffiezaak in Zaandam viert vandaag haar 10-jarige bestaan. Het coronavirus zorgt niet alleen voor een ondergesneeuwde verjaardag, maar ook voor een onzekere toekomst. Eigenaar Martin Bergsma uit zijn zorgen: "Ik moet mezelf de vraag stellen of ik zo nog 10 jaar verder kan. Koffie to go is sowieso verliesgevend, maar met de bestaande maatregelen blijft er vanaf 1 juni alsnog maar een capaciteit over van 25 mensen in de ruimte die ik heb. Het is de vraag of (langdurige) exploitatie op deze manier sowieso haalbaar is.”

"Alles hangt af van de mate waarin het wordt toegestaan om vanaf 1 juni weer aan de slag te gaan. We onderhouden direct contact met de gemeente over de vraag hoe wij hier mee om moeten gaan. We zijn bijvoorbeeld actief op zoek naar een verruiming van onze terrasexploitatie. Gelukkig wordt er meegedacht met horecaondernemers hoe we hier een respectabele zaak van kunnen maken de komende tijd." Hoge boete Tot het zo ver is baseert Martin zijn aanpak voornamelijk informatie vanuit branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. "Eigenwijs zijn biedt in dit opzicht geen soelaas. Represailles op niet naleven van de huidige regelgeving zijn bovenmatig crimineel te noemen. Een inbreker krijgt een taakstraf, en een horecaondernemer die de fout in gaat krijgt een boete van ruim 2300 euro. Dat is moeilijk met elkaar te verenigen."

Quote Ik denk dat het straks vol zit als er 20 mensen komen, daarvoor ga je niet naar het café dirk kaspers, café enckhuyser

Dirk Kaspers is eigenaar van Café Enckhuyser, gevestigd in de gelijknamige gemeente. Ook hij bereidt zich voor op de dag dat de deuren weer open mogen. “De gokkasten gaan eruit, om extra ruimte te creëren. Daar zet ik dan een tafel neer, waar dan weer twee mensen aan kunnen zitten. Zo moet je een beetje pielen. Ook ben ik van plan om een stukje publieke grond aan te vragen voor mijn terras, het is afwachten of dat mag. Dat moeten we tegen die tijd maar zien.” Onwerkbaar Ondanks deze aanpassingen heeft Dirk er een hard hoofd in dat zijn zaak op deze manier rendabel blijft. "Er is eigenlijk niet mee om te gaan. Hoe moet ik in godsnaam die 1,5 meter in acht houden. Groepje mensen niet aan de bar staan, van de 14 krukken blijven er maar 3 over. Mensen mogen niet meer aan de tafels zitten, omdat deze geen 1,5 meter breed zijn." “Ik denk dat het straks vol zit als er 20 mensen komen, daarvoor ga je niet naar het café. Het is een onwerkbare situatie, maar ik ben al lang blij dat de gordijnen eindelijk weer open mogen. Zo ver zijn we gezakt. Maar het is niet anders, je moet het maar zien te redden.”