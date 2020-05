Van kampeertent naar ontmoetingstent: tentenspecialist maakt coronaproof middelen

"We hebben inmiddels vier tenten op verschillende locaties mogen aanbieden en een aantal verkocht - maar voor de zorgsector rekenen we alleen de kostprijs. De mensen zijn dankbaar dat ze hun familie na zo een lange tijd weer kunnen zien. Je moet toch je personeel bezighouden en als je dan ook nog iets voor een ander kunt betekenen, dan is dat helemaal mooi."

Een doorwerktent die normaal in de bouw wordt gebruikt, is omgebouwd tot ontmoetingstent, legt directeur Marc Takken uit. Door de tent te installeren naast een raam dat op een kiertje kan, kunnen bewoners op een veilige afstand familie ontvangen.

Uit het gemis van zijn dochter Sandra, die in een verpleeghuis zit in Hoogkarspel, bedacht oprichter Gerard Karsten de speciale ontmoetingstent. "Het is zo lastig elkaar niet te zien. En zij werd er alleen maar beroerder van. Zo zijn we gaan kijken met haar begeleidster en mijn schoonzoon wat we konden doen."

Kamperen wordt booming

Kamperen in eigen land wordt deze zomer waarschijnlijk de vakantienorm. Nu bekend is dat per 1 juli de campings weer open gaan, is de tentenspeciaalzaak flink aan het bevoorraden. Takken: "We weten dat kamperen in eigen land heel groot wordt. Ik heb meerdere campings gesproken waarbij na de persconferentie de boekingssites plat lagen."

Het is nog gissen hoe druk het echt zal worden. Takken: "Er zijn meerdere landen waar alleen in eigen land vakantie gevierd mag worden. We leveren ook veel in het buitenland dus ook daar zal de vraag eveneens groot zijn. Het zou zomaar kunnen dat we van nul leveringen, de vraag straks niet meer aankunnen. Maar liever dat, dan niks."