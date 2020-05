Haarlemmer Denny maakt leren mondkapjes: 'Voor in de trein, op de motor én in de slaapkamer'

HAA RLEM - Wie geen zin heeft om om straks in het openbaar vervoer een 'tuttig' of 'gewoon' mondkapje te dragen, moet misschien eens bij Denny Karijoredjo in Haarlem gaan kijken. Hij noemt zichzelf 'Meester in Leer' en maakt nu ook leren mondkapjes. En die kunnen behalve buiten ook binnen worden gebruikt...

(K)leermaker Denny zit met zijn atelier aan de Drossestraat in het centrum van Haarlem. Zijn leren mondkapjes staan voor het raam uitgestald. "Mensen blijven soms even staan om ze te fotograferen."

Of deze mondkapjes niet voor mevrouw Jansen uit de Kerkstraat zijn bedoeld? Dat betwijfelt Denny. "Dat weet je niet, want je weet niet of ze ze bijvoorbeeld gebruikt in de slaapkamer. Ieder zijn ding."

Hij maakt de kapjes namelijk niet alleen voor mensen die straks in de bus of trein willen stappen. "Ik maak ze ook op bestelling voor bijvoorbeeld motor- en scooterrijders, mensen die er gewoon mee over straat willen lopen en voor mensen uit de BDSM-wereld (sadomasochisme, SM, red.)."

Bescherming

Volgens Denny bieden zijn leren mondkapjes voldoende bescherming. "Je moet je natuurlijk wel aan de veiligheidsnormen houden. Er zitten verwisselbare filters in. Je moet ze om de vijf uur verwisselen." De leren kapjes moeten na gebruik schoongemaakt worden met desinfecteermiddel en na een paar keer dragen met een crème ingesmeerd worden. "Het blijft natuurlijk wel leer."

Speciale verzoeken

Inmiddels heeft hij al flink wat leren mondkapjes verkocht. Ze worden op maat gemaakt, en zijn dan ook prijziger dan reguliere mondkapjes. Sommige klanten vragen wel eens wat persoonlijke aanpassingen. "Met langere spikes bijvoorbeeld, voor mensen die uit een bepaalde punkscene komen. Maar ik kan er bijvoorbeeld ook eentje maken met schapenvacht aan de binnenkant."

Die laatste zou dan misschien in een strenge winter wel van pas kunnen komen. De vraag is natuurlijk of we de mondkapjes dan nog nodig hebben. Denny denkt van wel. "Ik denk dat het mondkapje de nieuwe 'streetwear-look' gaat worden. Het is wel leuk als je dan een apart mondkapje draagt."