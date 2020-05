Amsterdam wil ruimte maken op straat: fietsers naar de rijbaan, auto's maximaal 30 km/u

Om ervoor te zorgen dat dit veilig verloopt, wil de gemeente het gedrag van auto's en fietsers monitoren. Zo is er bij het Vondelpark en de Albert Cuypstraat al een aantal sensoren opgehangen. Bij onveilige situaties wil de gemeente zo snel in kunnen grijpen.

Scholen aan de slag met linten en verf

Scholen en kinderdagverblijven krijgen zelf de vrijheid de omgeving rond de gebouwen in te richten. Zo zijn er door de gemeente pakketten met stickers, posters, linten en verf uitgedeeld, waarmee bijvoorbeeld de looproutes naar school kunnen worden vormgegeven.

Maatwerk per stadsdeel

Verdere maatregelen worden per stadsdeel bekeken. In Nieuw-West is een pilot gestart waarbij een aantal winkels een pakket krijgt met tips, stickers en posters, waarmee de ondernemers kunnen zorgen dat klanten in en buiten de winkel afstand van elkaar houden. Daarnaast wordt bewoners gevraagd om drukke plekken tijdens piekmomenten te mijden en houdt de gemeente extra toezicht.

De tijdelijke maatregelen worden teruggedraaid op het moment dat de anderhalve meter afstand niet meer nodig is.