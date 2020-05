Veel inzendingen helpen Regionaal Archief met digitale corona-collectie

Een aantal van de objecten komen in de corona-verzameling terecht van het Stedelijk Museum Alkmaar. Het museum is vooral op zoek naar objecten die het Alkmaarse verhaal laten zien. "We zien op veel plaatsen speciale borden verschijnen, of witte shirts met een hart voor de zorg voor ramen hangen. Of een bijzondere afstandhouder om anderhalve meter aan te geven. Het liefst iets dat veel Alkmaarders zich straks nog herinneren omdat ze dat zelf hebben gezien of hebben gebruikt", aldus het museum.