Juf Wietske: "Ik kan niet wachten om de kinderen maandag weer te zien"

Het onderwijs gaat er ook in Amstelveen radicaal anders uitzien dan voor de sluiting. Om verspreiding van het virus binnen de schoolmuren zo veel mogelijk in te perken komt de helft van de leerlingen naar school. Hierdoor is het voor de leerlingen makkelijker om afstand van elkaar te houden, zo is de gedachte. Daarnaast moeten de scholieren bij binnenkomst hun handen wassen.

Net zo enthousiast is schooldirecteur Vanita Attema. Desalniettemin realiseert ze zich dat het niet makkelijk zal zijn."Het houdt niet op bij alleen: joepie, we gaan weer open. Je moet nadenken hoe ze naar binnen gaan, en waar ze naar binnen gaan."

Ouders niet welkom

Naast het opsplitsen van de klassen en het opstellen van regels voor de kids is er ook nagedacht over de jongste groepen in het bijzonder. "We hebben afgesproken dat de leerkrachten van groep 1 tot en met 4 buiten staan om de leerlingen op te vangen en mee naar boven te nemen. Ouders en derden zijn namelijk niet meer welkom op het schoolplein en in de school."



Juf Wietske weet al wat ze maandagochtend met haar halve klas wil doen. "Een klasgesprek over hoe de situatie eerst was, hoe het nu is geweest en wat we daarvan mee gaan nemen."