Iepen in Haarlem geïnjecteerd tegen iepziekte: "Haarlem is niet hetzelfde zonder deze boom"

HAARLEM - Zo'n 1.200 iepen worden binnen nu en twee weken geïnjecteerd tegen de iepziekte en daar is bomenridder Harry Hobo erg blij mee. "Ja dit is fantastisch, dat het op zo'n korte termijn is gelukt en dat de politiek hiermee heeft ingestemd."

Van de ruim 4.000 iepen in Haarlem, zijn er 1.200 geselecteerd voor een injectie met een middel tegen de iepziekte. Deze bomen zijn al wat ouder en daarmee vatbaarder voor de besmettelijke ziekte die ook in Haarlem rondgaat.

Harry Hobo en Agnes Berkemeijer van de Haarlemse Bomenridders ontdekten afgelopen winter dat steeds meer iepen ziek werden door de bekende iepziekte en bedachten dat er iets moest gebeuren om de mooie bomen te behouden voor de stad. "Haarlem wil je mooi houden en Haarlem zonder deze boom is niet dezelfde Haarlem", vertelt Harry.

Behoud

Het preventief injecteren van de iepen met een middel dat de bomen gezond houdt, blijkt goedkoper dan een zieke boom kappen en weghalen. En daarmee had Hobo een missie en dat was de Haarlemse politiek dit ook te laten inzien. "Een zieke iep kappen en verwijderen kost zo'n twee tot drieduizend euro per boom. Nou kun je zelf ook bedenken dat als er zo'n honderd bomen doodgaan per jaar, is dat zo'n twee tot driehonderdduizend euro. En dit injecteren is veel goedkoper."

Medewerkers van BTL Bomendienst zijn zo'n twee weken bezig met het injecteren en moeten dit jaarlijks herhalen. "Het middel komt in de buitenste ring van de boom in de sapstroom van de boom terecht. De boom gaat zelf aan het werk om zich te weren tegen de ziekte", vertelt Ron Schraven van BTL Bomendienst. "Omdat het de buitenste ring is en de boom elk jaar weer een nieuwe ring aanmaakt, moet het elk jaar herhaald worden."

Harry Hobo gaat zich hard maken hiervoor bij de Haarlemse politiek. "Ik ga ervoor vechten dat we dit de komende vijf jaar gaan doen en hopelijk de komende tien jaar tot de ziekte echt over is."