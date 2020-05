Nog altijd onduidelijkheid voor Hoogwouds festival Zomerpop

Een brief die minister Hugo de Jonge donderdag aan de Tweede Kamer schreef, moest duidelijkheid bieden voor de organisatie. Maar in plaats van duidelijkheid, zorgde het voor weer een extra vraagteken. "Minister De Jonge gaf in de brief aan dat grootschalige evenementen pas kunnen plaatsvinden als er een vaccin is. Maar dan is de vraag die wij weer stellen: wat valt er onder de grootschalige landelijke evenementen?", aldus de organisator van Zomerpop , waar jaarlijks zo'n 7.000 bezoekers op afkomen.

Uit de kosten

Het is dus nog even afwachten aan welke protocollen het festival zich zal moeten gaan houden. Daarbij is ook de vraag of de kosten van de mogelijk te treffen maatregelen opwegen tegen de baten. Met de huidige vooruitzichten, verwacht de organisatie in ieder geval niet teveel. "Wij zijn een stichting. Wij werken veel met vrijwilligers en hoeven er dus niet van te leven. Als wij uit de kosten komen zijn wij in principe tevreden, maar daar is wel een minimum aantal bezoekers voor nodig."