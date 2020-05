Corona of niet: Voetbalvereniging de Blokkers gaat flink uitbreiden

BLOKKER - Het zijn niet de meest gunstige tijden voor voetbalverenigingen; in de weekenden wordt er niet meer gevoetbald en dus komen er ook geen kantine-inkomsten meer binnen. Voetbalvereniging de Blokkers is daarom druk bezig met plannen voor de toekomst. Vanaf volgend seizoen willen zij namelijk twee nieuwe takken aan hun vereniging toevoegen.

In het jaar dat de Westfriese voetbalvereniging 90 jaar oud wordt, starten zij twee nieuwe initiatieven. Vanaf seizoen 2020 – 2021 begint de club voor het eerst in de clubhistorie met een zaalvoetbaltak en daarnaast wordt opnieuw gestart met een eerste herenelftal op zaterdag.

Zaalvoetbal

Het aanbieden van de competitiezaalvoetbal voor een normale voetbalclub is niet heel gebruikelijk. “Na een kleine proef is gebleken dat zaalvoetbal een toegevoegde waarde heeft voor onze jeugdopleiding. Wij hebben dan ook besloten om vanaf komend seizoen competitiezaalvoetbal aan te gaan bieden voor onze jeugd vanaf JO11. Onder de leden blijkt er meer animo, want we gaan waarschijnlijk ook starten met een team bij de senioren”, laat Arie Gooyers, coördinator jeugdopleiding onderbouw, weten.

Nieuwe start zaterdag-1

Een eerste zaterdagteam is voor de Blokkers niet nieuw. Een aantal jaar geleden moest het vorige team stoppen door gebrek aan spelers. Toch neemt de Blokkers weer het initiatief om een herenelftal in de A-categorie te laten starten vanaf volgend seizoen. Daarmee heeft de Blokkers zowel op zondag als zaterdag een eerste herenelftal.

Cees de Geus, coördinator jeugdopleiding bovenbouw: “In de laatste jaren zie je de landelijke trend dat spelen op zaterdag aan populariteit wint. Bij onze club was er dit seizoen een groep jonge, talentvolle spelers die de voorkeur had voor de zaterdag in plaats van de zondag. We hebben ze daarom de kans gegeven om onder leiding van trainer Michel van der Meer in de B-categorie te starten. Hierin deden ze om de bovenste plekken mee. Het team wil nu een nieuwe uitdaging en gaat onder leiding van dezelfde trainer uitkomen als zaterdag 1 in de A categorie.”