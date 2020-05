Pieter de Waard roept supporters op tot #samendelen

VELSEN-ZUID - Telstar-voorzitter Pieter de Waard heeft voetbalsupporters opgeroepen tot het ondersteunen van de voetbalclubs en de bestuurders. "Doe wat. Gebruik #samendelen, moedig ons aan! Doe dat, en dan kan je op 1 september je club weer aanmoedigen", aldus De Waard in zijn column 'Zoals de Waard is' in de Ochtendshow van NH Radio.

De Waard is blij dat er weer gevoetbald kan worden. "De kicksen uit het vet! Hoe fijn is dat! Het veld is er klaar voor. Onze vrijwilligers hebben een oase van groen en rust gecreëerd! En, 1 september aanstaande starten de competities weer."

De voorzitter is trots dat de voetballerij zonder miljardensteun collectief heeft afgesproken om salaris in te leveren. "Saamhorigheid – bij de uitgaven – die zijn weerga nog niet kent. De voetbalbestuurders werken nu hard aan de solidariteit waar het de inkomsten betreft. Bij Telstar weten we dat we een broedende kip niet moeten storen. Toch wil ik dat doen."

Luister hieronder naar de volledige column van Pieter de Waard vanaf minuut 20:00.