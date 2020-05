Spurd-Leeghwaterbad nog niet klaar om open te gaan

PURMEREND - Binnenzwembaden mogen aankomende maandag, 11 mei, de deuren weer openen. Veel zwembaden blijven echter nog gesloten. Zo ook het Spurd-Leeghwaterbad in Purmerend. "We werken achter de schermen keihard om zo snel mogelijk open te gaan. De gemeente zal de huidige noodverordening moeten aanpassen. Daar wachten we nog op."

Archieffoto: Spurd-Leeghwaterbad

Omdat het zwembad wekenlang gesloten was moet ook de waterkwaliteit gecontroleerd worden. "Het kost een hoop energie om de banen warm te houden, dus we hebben de temperatuur naar beneden bijgesteld om energie te besparen. Nu we weer open gaan, moeten de baden weer worden opgewarmd. En ook dat heeft tijd nodig." Het RIVM maakt vandaag nieuwe richtlijnen bekent specifiek voor zwembaden. Het zwembad in Purmerend hoopt maandag 18 mei de deuren te openen. "We proberen nu alles in orde te maken om onze 1700 zwemleskinderen weer een plek te kunnen geven en alle overige activiteiten ook weer langzaam op te starten." Ook andere zwembaden in de Zaanstreek en Volendam laten weten dat ze aanstaande maandag nog niet de deuren openen en op de nieuwe richtlijnen van het RIVM wachten.