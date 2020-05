Dijklander Ziekenhuis gaat operatiekamers vernieuwen

PURMEREND - De operatiekamers (OK) van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend worden komende periode grondig verbouwd. Vanaf maandag 11 mei worden de zes operatiekamers onder handen genomen om patiënten nog beter te kunnen behandelen.

De planning is dat in september de operatiekamers allemaal zijn verbouwd. “Dit is een complexe uitdaging, bouwen in het hart van het ziekenhuis. Maar door te verbouwen maken we het ziekenhuis in Purmerend klaar voor de toekomst”, laat Marjolein van der Horst, medisch manager operatiekamers, weten.

De nieuwe operatiekamers zijn gemaakt voor alle soorten ingrepen, maar worden vooral ingezet voor de minder complexe en veel voorkomende operaties. Denk hierbij aan staar-, liesbreuk- en galblaasoperaties, maar ook gynaecologische ingrepen zoals bekkenbodem- en kijkoperaties.

Operaties gaan tijdens de verbouwing gewoon door en vinden tijdelijk allemaal plaats in Hoorn. De arts bespreekt dit van tevoren met de patiënt.