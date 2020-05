Stoplichten Haarlem aangepast tijdens coronacrisis: Vaker groen licht voor fietsers

Veel stoplichten in Haarlem zijn sinds de coronacrisis anders ingesteld om de fietser ruim baan te geven. Omdat er minder auto's in de stad rijden en meer fietsers dan gebruikelijk, wil de gemeente op deze manier eventuele ophopingen van fietsers voorkomen.

Ongeveer de helft van de stoplichten in de stad is nu tijdelijk aangepast. Velen staan nu standaard op groen voor fietsers als er geen verkeer is. De duur van groen licht voor auto’s is verkort zodat fietsers eerder door kunnen.

De gemeente houdt goed in de gaten of de tijdelijke aanpassing van de verkeerslichten nog steeds aansluit bij het verkeersaanbod.