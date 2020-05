Ruit van restaurant HaCarmel in Amsterdam ingeslagen, politie houdt verdachte aan

AMSTERDAM - Kosjer restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is opnieuw het doelwit geworden van een vernieling. Vanmorgen werd een raam ingeslagen. De politie hield voor de deur een man aan.

Het incident gebeurde rond 09.00 uur. Korte tijd later kon de politie een verdachte aanhouden. Hierbij is pepperspray gebruikt. Of er op het moment van de vernieling mensen in het restaurant aanwezig waren is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat het motief van de dader was.

Het is niet voor het eerst dat het restaurant wordt belaagd. De ruiten zijn vaker vernield, het restaurant is besmeurd met etensresten en in december 2018 sloeg een Syrische man met een Palestijnse vlag de ramen in met een knuppel.

Begin dit jaar werd een verdacht pakketje gevonden voor de deur van het restaurant, waarna de EOD lange tijd onderzoek deed. Uiteindelijk bleek dit pakketje geen explosieven te bevatten.