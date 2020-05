Zandvoortse wethouders in beraad over positie na discussie over extra toegangsweg circuit

Het college wil de weg ook gebruiken voor vijftig grote evenementen op het circuit en ziet het amendement als een motie van wantrouwen.

"Vijf ton voor commerciëel gebruik"

De toegangsweg ligt tussen het circuit en de Boulevard Barnaart en heeft de gemeente ongeveer vijf ton gekost. De partijen stemden in maart 2019 met die uitgave in, omdat de weg een belangrijke functie zou kunnen bij een mogelijke calamiteit tijdens de Formule 1. PVV, GroenLinks en D66 stellen dat ze toen niet wisten dat de weg ook gebruikt zou gaan worden voor vijftig commerciële evenementen op het terrein. Ze vinden het onverteerbaar dat er tonnen aan gemeenschapsgeld in de weg worden gestoken, terwijl die voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Als ze dat hadden geweten, zouden ze nooit akkoord zijn gegaan met de uitgave.

Wethouder wil overleg met provincie en circuit

Saillant is dat de provincie Noord-Holland ook een rechtszaak heeft aangespannen tegen de gemeente Zandvoort, omdat de huidige verkeerssituatie bij de nieuwe toegangsweg voor gevaarlijke taferelen kan zorgen. Wethouder Ellen Verheij stelde de raad voor om opnieuw in gesprek te gaan met de provincie en het circuit om tot een oplossing te komen. Ze wees de partijen er nogmaals op dat de raad de uitgave van vijf ton in 2019 heeft goedgekeurd, destijds zonder voorwaarden. De drie partijen wilden het amendement toch in stemming laten brengen, waarop de chaotische raadsvergadering van woensdagavond werd geschorst en donderdag werd hervat. Die eindigde met de conclusie dat de wethouders deze kwestie zien als een motie van wantrouwen en ze beraden zich dus nu over hun positie.