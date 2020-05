Haarlemmer maakt melding van enorme slang in Kloppersingel: "Ik had hem liever niet gezien"

HAARLEM - Haarlemmer Bruce Wegman is er zeker van: toen hij gisteren op z'n favoriete stek aan de Kloppersingel - ter hoogte van het Spaarne - zat te vissen, zag hij plotseling een reusachtige slang onder de brug doorzwemmen. Even twijfelde hij aan zijn waarneming, maar toen het gevaarte z'n kop boven water uitstak, wist hij het zeker. "Dit heb ik in twintig jaar vissen nog nooit gezien."

Bekomen van de schrik, meldde hij zijn waarneming de volgende dag bij de Dierenambulance Kennemerland. Daar bevestigen ze dat er melding van is gemaakt. "Maar er is geen foto gemaakt, we hebben verder niks. Hij was eigenlijk een dag te laat." De ambulancedienst houdt een flinke slag om de arm en denkt, als het verhaal zou kloppen, dat zich wel meer mensen hadden gemeld vandaag. Tijd voor NH Nieuws om zelf poolshoogte te gaan nemen. De slang treffen we niet aan, maar Bruce zit wel op z'n vaste plek. Bruce vertelt wat hij dinsdagavond tijdens het vissen uit het water zag komen

NH Nieuws

Python is geen waterdier Ook Rob van de Reptielenopvang in Zwanenburg heeft gehoord dat Bruce melding heeft gemaakt van de slang. Gezien de grootte en de kleuren zou het om een python of een boa kunnen gaan. Toch is Rob er nog niet van overtuigd dat het verhaal klopt. "Als hij de slang gisteren heeft gezien, zou ik vandaag ook een melding moeten hebben gehad." Als de slang daadwerkelijk in de Kloppersingel heeft gezwommen, is 'ie er volgens Rob ook snel weer uitgegaan. "Dat water is veel te koud voor zo'n slang. Hij zou zonder meer opvallen, ook met die kleuren", verwijst de reptielenkenner naar het geel-wit gevlekte patroon van de koningsslang."