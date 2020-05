Telefoon staat roodgloeiend bij horecaondernemers in Medemblik

"We kregen meteen belletjes dat de reserveringssite niet online stond", vertelt restauranteigenaar Michel. "We hebben bedacht om in twee shifts te gaan werken dus dat moet wel georganiseerd worden. We laten per shift dertig mensen toe. Anders zet het geen zoden aan de dijk."

Opluchting

Op steenworp afstand van het restaurant ligt café 't Kraaiennest. Kroegbaas Michel had niet verwacht dat hij zijn zaak op 1 juni alweer mag openen: "We waren opgelucht! Op een gegeven moment hoorden we dat er ook binnen dertig man mag komen. Nou, dat vind ik niet verkeerd. Ik dacht dat we als horeca als laatste aan de beurt kwamen", vertelt hij enthousiast.



Toch voorziet hij ook problemen. Een plekje reserveren in een kroeg gaat namelijk stukken lastiger dan in een restaurant: "Een paar klanten zeiden dat ze willen langskomen om 23.00 uur. Maar dan moet ik tegen andere mensen die om 20.00 uur binnenkomen, zeggen dat ze op tijd weer moeten vertrekken", vertelt hij. "Dat zijn wij niet gewend."