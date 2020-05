Burgermeester Waterland wil petitie 'milieustraat' niet aannemen: "Teleurstellend"

Langere reistijd en lange wachtrijen bij de milieustraat van Purmerend. De Waterlanders zijn het zat en daarom startte Mario Hoogendoorn de petitie. Ook Yvonne Gras, fractieleider van WaterlandNatuurlijk, is het eens met de woorden van Hoogendoorn. "Het is vanaf dag één al geen goede oplossing geweest. Als sinds augustus 2019 toen het inging was het daar al te druk."

Mario Hoogendoorn wilde woensdagmiddag zijn petitie overhandigen aan de gemeente Waterland, alleen kwam er niemand naar buiten. "Ik vind het teleurstellend. Niet naar mij toe, maar naar de burgers. Ze worden niet serieus genomen. Niet alleen de burgemeester, ook de wethouder had de petitie kunnen aannemen." Opvallend was dat de burgemeester gewoon aanwezig was in het gemeentehuis.

NH Nieuws heeft de gemeente Waterland om een reactie gevraagd. Zowel burgemeester als wethouder weigerden voor camera te reageren.