Bestuurder oldtimer neemt de benen na frontale botsing in Naarden

NAARDEN - De bestuurder van een oldtimer heeft na een frontale botsing in Naarden het hazenpad gekozen. Ook de jeugdige bijrijder van de klassieke Mercedes heeft de plek van het ongeluk verlaten.

De tegenpartij, een 48-jarige man uit Almere, reed rond 12.15 uur over de Koningin Wilhelminaplein richting het Frederik Hendrikplantsoen. Voor hem ziet hij de oldtimer uitwijken voor een fietser, maar in plaats van terug te keren naar zijn eigen weghelft, blijft de Mercedes op de verkeerde weghelft rijden. Bij de frontale botsing die volgt, raken beide auto's zwaar beschadigd, maar de inzittenden stappen niet veel later op eigen kracht uit.

Ze raken met elkaar in gesprek, maar zodra de Almeerder in zijn gehavende auto stapt om die aan de kant te zetten, ziet hij de bestuurder en passagier van de oldtimer weglopen. Hij wacht nog even, maar als ze niet terugkomen, besluit hij het voorval bij de politie te melden.

Signalement

Hoewel het kenteken van de auto bekend is, heeft dat de politie nog niet naar de verdachten geleid. Het gaat om blanke, zongebruinde man van rond de 45 jaar oud en een jongen van ongeveer 16 jaar oud met langer, krullend donkerblond haar.

De politie komt graag in contact met mensen die de oldtimer hebben zien rijden. Ook wie de twee verdachten na het ongeluk richting de Rijksweg hebben zien lopen, wordt gevraagd contact op te nemen.