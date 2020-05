Twee 21-jarige jongens vervolgd vanwege zware val van loopbrug Den Helder

De Helderse was er slecht aan toe, toen ze die avond buiten bewustzijn werd aangetroffen. "Omstanders dachten ook echt dat ik dood was", vertelde ze destijds. Lotte kwam bij een verjaardag in een café vandaan. "Vooral de jarige dacht eigenlijk dat ik niet meer leefde."

Gelanceerd

Het zag er dan ook niet goed uit voor de vrouw. Doordat ze zo snel fietste, had ze zich gelanceerd vanaf de openstaande brug. Ze haalde daardoor wel de overkant, maar klapte vervolgens met haar gezicht op de kademuur. "Ik ben erop gefietst en vanaf dat moment weet ik het niet meer." Een vriend belde de hulpdiensten. Lotte had drie of vier hechtingen in haar gezicht, haar mond was aan de binnenkant gescheurd en ze had een hersenschudding.

Nadat de politie dreigde de camerabeelden openbaar te maken, meldden drie mensen zich: naast de twee mannen ook een 19-jarige vrouw. Van haar kon uiteindelijk niet worden bewezen dat ze had meegeholpen bij het openzetten van de brug.

Mediationtraject

De mannen moeten zich volgende maand worden verantwoorden voor de rechter. Het heeft zo lang geduurd voor het OM besloot te vervolgen, omdat er eerst een mediationtraject is doorlopen door de verdachten en het slachtoffer. "Dit traject is weliswaar succesvol afgerond, maar de officier van justitie heeft besloten ze alsnog te dagvaarden. Deze beslissing is ingegeven door de ernst van het feit, de maatschappelijke beroering en de gevolgen voor het slachtoffer", aldus een woordvoerder van het OM tegen het Noordhollands Dagblad.