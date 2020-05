Zaanstreek-Waterland Purmerendse Bonicia kookt voor minderbedeelden tijdens coronacrisis: "Ik moest iets doen"

Ondanks haar fulltime baan en het thuis lesgeven aan haar kinderen, kookt Bonicia belangeloos voor anderen. Ze zag dat mensen om haar heen het financieel zwaar hebben tijdens de coronacrisis en wilde iets betekenen voor ze. "Ik kan mede vanuit mijn christelijke geloof dat niet aanhoren en dan niets doen", vertelt ze in NH Buurten.

Bonicia & Arsenio

Sinds zeven weken kookt Bonicia allerlei Surinaamse gerechten zoals Javaanse bami en Moksi Alesi. Het is veel werk, maar gelukkig krijgt ze hulp van haar man Arsenio, schoonmoeder en andere familieleden. "Ik zal dit blijven doen zolang dit financieel en lichamelijk mogelijk is. Het is soms wel zwaar. Als ik op zondag een hele dag heb gekookt, lig ik voor negen uur in bed", zegt ze.

De Purmerenders die eten komen halen, sturen haar eerst een bericht via Facebook. Vervolgens halen ze coronaproof hun verpakte maaltijd op, want ze pakken het van het bankje naast haar voordeur. "Het zijn mensen die van een minimuminkomen leven, mensen in de schuldsanering en zzp’ers die nu geen opdrachten meer hebben."

Mensen kunnen ook een maaltijd kopen om anderen te helpen. Ze gebruikt dit geld om voor nog meer mensen te koken. "Het voelt goed om in deze tijd te kunnen helpen. Als je dan hoort hoe dankbaar ze zijn. Daar doe je het voor en dan blijf je ook doorgaan."

Iets verder op in de Bloemenbuurt woont Safiera Arvanitakis met haar gezin. Ze is kapster en kan niet wachten om weer aan slag te gaan. Toch heeft de quarantaine volgens haar ook voordelen. "Normaal gesproken is het heel druk met werken, de kinderen, hun sportclubjes. We komen nu helemaal tot rust."

Safiera, Nika, Alexander, Dionysios