Schoonheidssalon in Muiderberg met alles onder één dak staat voor grote uitdaging

MUIDERBERG - Voordat het coronavirus uitbrak was het heel handig; van de schoonheidsspecialiste, naar de kapper en zo door naar de nagelstyliste. Alles zit in Muiderberg onder één dak. Maar dat zorgt nu voor een enorme uitdaging. Want de ruimte is te klein om allemaal tegelijk te werken en de verschillen in protocollen maken het ook niet makkelijk.

Dit is de grootste uitdaging van schoonheidssalon Mooi Muiderberg. Ze hebben te maken met drie verschillende disciplines, dus met drie verschillende protocolen. "Het is raar dat er niet één protocol voor iedereen is eigenlijk. Dus het is een hele zoekerij", aldus Bruurs.

Dus begint de dag in de salon met koffie en overleg. De protocollen worden allemaal vergeleken en de verschillen eruit gehaald. Al snel komen ze erachter dat ze eigenlijk niet met z'n allen tegelijk kunnen werken. "Stel dat we dat wel doen en we krijgen wisseling van de wacht, dan krijg je in de wachtruimte al te veel mensen en dan heb je ook nog de klanten die eruit moeten. Dus je moet het allemaal heel strak en in overleg met elkaar plannen."

En er is redelijk haast bij geboden, want vanaf maandag mogen ze al open en de klanten staan te trappelen. "De telefoon staat roodgloeiend. Super lief en meelevend, maar als je vertelt wat er nu speelt, heeft niemand daar over nagedacht", zo legt Bruurs uit. Maar de salon wil ook niet te veel tijd nemen voor de voorbereidingen, want ze zijn bang dat de klanten dan naar een ander gaan. "Maar veiligheid voor alles. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat dit een bestemettingshaard wordt."

"Het verwenmomentje is er niet meer. Het is heel effectief: behandelen en weer weg"

De salon is in Muiderberg echt een sociale activiteit. Normaal komen de klanten wat eerder en wordt er tijdens de behandelingen flink bijgepraat. Dat is voorlopig verleden tijd, want bij de schoonheidsspecialiste mag je eigenlijk niet meer praten. En dat vindt Van der Vegt best lastig. "Het verwenmomentje is er niet meer. Het is heel effectief: behandelen en weer weg."

Daarnaast moeten er de nodige stickers, posters en beschermingsmiddelen worden besteld. En mondkapjes is best een ding. "Waar ik eerst vijf euro voor een doosje betaalde, kost die nu vijftig euro", vertelt schoonheidsspecialiste Ellen van der Vegt.

Coronatoeslag

De kapper heeft normaal twee stoelen tot haar beschikking en dat is nu nog maar één en zo worden eigenlijk alle aantallen klanten die ze normaal hebben, gehalveerd. Ze vragen zich dan ook af of dit wel rendabel is en denken erover na om een 'coronatoeslag' in te voeren. "Alles is nu natuurlijk hartstikke duur. En je moet veel meer gaan wassen en schoonmaken en minder klanten op een dag behandelen. Ik wil niet alles doorberekenen aan de klant, maar we zullen een middenweg moeten vinden daarin. Samen delen, samen spelen wordt het dan", vertelt de schoonheidsspecialiste.

Ondanks dit alles kijken ze er natuurlijk reikhalzend naar uit om iedereen weer te zien. "We hebben zo veel lieve telefoontjes, flessen wijn, kaartjes, zakjes snoep gekregen. Dat was echt heel erg lief. En toen de persconferentie gisteren nog bezig was, kregen we al de eerste appjes binnen."

Ze denken ongeveer een week nodig te hebben om alles goed te organiseren in de salon.