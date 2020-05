Schagen laat horeca terras uitbreiden naar pleinen, Den Helder denkt er ook over na

Zoals het er nu voorstaat, zijn terrassen vanaf 1 juni weer toegestaan, al is dat wel op voorwaarde dat gasten aan een tafel zitten en anderhalve meter afstand van elkaar houden. In de praktijk betekent dit dat de huidige terrassen vaak te klein zijn voor de bedrijven om nog een redelijke omzet te draaien. Daarom is het voor de gemeente Schagen niet meer dan logisch om de ondernemers hierin bij te staan.

Zo zegt wethouder Jelle Beemsterboer tegen het Noordhollands Dagblad: "De horeca krijgt ongenadig harde klappen. Nu is er de mogelijkheid om toch weer een beetje open te kunnen en daar willen we onze ondernemers graag letterlijk de ruimte voor bieden, binnen wat praktisch haalbaar is, en veilig uiteraard." Hij heeft het dan met name over Petten, Callantsoog en Schagen, waar grote pleinen zijn in de dorpskernen. "Het kan dat op sommige plekken er bijvoorbeeld aangepaste routes komen voor autoverkeer."

Creatieve ideeën

Voor de dorpen in de gemeente waar de pleinen er zijn, wordt volgens hem gezocht naar andere oplossingen. "Daar gaan we de komende tijd over in gesprek met ondernemers. En we staan ook open voor creatieve ideeën. Zoals extra grote tafels, zodat je toch met je vrienden op veilige afstand een biertje kunt drinken."

In Den Helder wordt ook overwogen om de straten en pleinen open te stellen voor de horeca. Daar is het voorstel vooralsnog echter minder concreet en wacht men het overleg met de Veiligheidsregio af.