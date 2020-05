Schoonheidssalon Warmenhuizen straks weer open: "We hebben er heel veel zin in"

"Het was best nog even spannend," vertelt Anoeska de Wit aan NH Nieuws. Thuis op de bank hoorde ze premier Mark Rutte vertellen dat de contactberoepen weer van start kunnen. "Eigenlijk wist ik het wel. Ik heb al voorbereidingen getroffen, maar tóch het moment. Ik had de kriebels in de buik, want we hebben er gewoon weer heel veel zin in."

De schoonheidssalon moet voldoen aan allerlei richtlijnen van het RIVM. "Alle hygiënemaatregelen zijn verscherpt. De klanten moeten straks een mondkapje dragen en we moeten extra tijd inruimen om goed te reinigen en te ventileren. Ook vragen we mensen thuis te blijven als ze toch griepverschijnselen krijgen. Dat mag zelfs op het laatste moment."

Minder persoonlijk

Terwijl Anoeska en haar collega Masha druk bezig zijn met nieuwe afspraken regelen, wordt de wachtkamer leeggehaald door verhuizers. Anoeska: "Ja, de persoonlijke touch gaat er een beetje vanaf. We mogen geen koffie meer schenken. Er komt nu wel meer ruimte voor behandelingen en om anderhalve meter afstand te kunnen houden."