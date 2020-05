Hoop onduidelijk voor horeca: "Duizenden mensen staan te popelen om de deur uit te gaan, die kunnen we niet kwijt"

VOLENDAM / PURMEREND - De horeca mogen per 1 juni onder bepaalde voorwaarden weer open. Maar er heerst nog veel onduidelijkheid bij de horecaondernemers wat die voorwaarden dan zijn. "En zelfs die 1 juni hangt nog in de lucht", vertelt Jan Zwarthoed voorzitter van KHN (Koninklijke Horeca Nederland) afdeling Edam-Volendam. "Dat heeft te maken met het Pinksterweekend dat eind mei is, misschien mogen we zelfs iets eerder open."

Een hoop vragen dus voor de Volendamse ondernemer, die zelf een hotel en restaurant runt op de dijk in Volendam.

In Purmerend zien de horecaondernemers het positief in, vertelt Arwin Versteyne, voorzitter van KHN in Purmerend: "We hebben hier dertig horecazaken rond de Koemarkt. De hele ochtend zijn we met alle ondernemers in overleg geweest over hoe we dit gaan aanpakken." Een oplossing hebben ze nog niet gevonden. "Volgende week gaan we in gesprek met de gemeente over wat precies onze mogelijkheden zijn."

